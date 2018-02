Favino nudo, scatta l'appello sul web

Altro che smoking e giacca scintillante, le fan di Pierfrancesco Favino lo vogliono nudo fino al punto di far partire una petizione sul web. Ieri sui social si è scatenata la richiesta con tanto di apposito hashtag #FavinoNudo. Il sex appeal dell'attore, che sul palco dell'Ariston è affiatatissimo con la collega Michelle Hunziker, ha conquistato tutti come attore e come presentatore. Che ne penserà la moglie Anna Ferzetti?