Verona: Papa Francesco aprirà con video messaggio Festival Dottrina Sociale

Verona, 20 nov. (AdnKronos) - Sarà Papa Francesco ad aprire ufficialmente il settimo Festival della Dottrina Sociale della Chiesa, giovedì 23 novembre alle ore 20.30 nell’auditorium del Cattolica Center di Verona, in via Germania 33. Il video messaggio del Santo Padre darà il via ai quattro giorni di lavori, confronti e dibattiti su mondo del lavoro, giovani, giustizia, sanità, economia, cultura. A seguire la relazione inaugurale del Cardinale Luis Antonio Tagle, arcivescovo di Manila e presidente di Caritas Internationalis.

Questo quanto annunciato alla conferenza stampa di presentazione del festival che si è tenuta in Comune a Verona, alla presenza di Federico Sboarina, sindaco di Verona; Paolo Bedoni, presidente Cattolica Assicurazioni; Mons. Adriano Vincenzi, coordinatore del festival; Massimo Castellani, segretario generale Cisl Verona; Don Martino Signoretto, vicario episcopale per la cultura, l’università e il sociale della diocesi di Verona.

“Fedeltà è cambiamento” è il tema scelto per questa edizione del festival, per rispondere in maniera precisa alle numerose domande e ai tanti dubbi di una società in costante e rapida evoluzione.