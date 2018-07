Wanda Nara ancora mezza nuda sui social. E Icardi sbrocca

Wanda Nara ci riprova. Nuovo video, nuovo tocco sexy. Nuove critiche. E Mauro Icardi sembra che vada su tutte le furie ad ogni scatto osé. Infatti, raccontano amici della coppia che da tempo il calciatore non gradisca quei video sexy in intimo o bikini, che sui social di sua moglie spopolano con una pioggia di like senza precedenti. Non dimentichiamo che, mesi fa, sempre secondo i beninformati, i due hanno vissuto un periodo difficile superato brillantemente grazie alla forza dell’amore. I due, inoltre, sono legati anche da un rapporto di lavoro che va oltre il matrimonio: Wanda è agente di Mauro e chi la conosce bene parla di una donna di polso che è riuscita a creare una sorta di “brand” attorno alla figura di suo marito.

Verano nos vemos pronto Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: Lug 19, 2018 at 11:41 PDT

Intanto, tra vacanze di lusso (che sono un motivo ricorrente nella vita di Wanda) e foto con tanto di sex appeal, la signora Icardi fa scattare un servizio fotografico a sua figlia, che compie tre anni. Insomma, si tratta del primo shooting realizzato a Buon Aires da un fotografo professionista. Proprio come una vera star. «Non puoi già farle fare la modella. Lascia che viva la sua infanzia», questa è una delle tante critiche ricevute sul web. Ma Nara non si preoccupa minimamente. Ricordiamo che nel 2016 fece esordire come modello Valentino (suo primo figlio avuto con l’ex marito Maxi Lopez). Anche in quel caso venne attaccata. Solitamente preferisce guardare avanti con la tecnica del “chiodo scaccia chiodo”: nuove foto, nuovi commenti. Purché se ne parli!