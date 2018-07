Marcuzzi manda in tilt i follower ma Belen batte tutti

Le belle della tv seducono in spiaggia e su Instagram. Alessia Marcuzzi, dopo la fumosa conduzione dell’Isola dei Famosi, è andata alla scoperta di luoghi nuovi mostrando un fisico tonico e scolpito in riva al mare che ha mandato in visibilio i follower (i più attenti però hanno notato l’uso di Photoshop). Stesso successo per Giulia De Lellis. L’influencer fidanzata di Andrea Damante ha spopolato in bikini rosa. E che dire di Cristina Buccino al mare a Formentera? Sempre in forma e sorridente Michelle Hunziker la conduttrice di “Scommettiamo che?”. Forme bombastiche per Francesca Cipriani che sul suo profilo Instagram ha postato un video dove si sottopone a un intervento di riempimento glutei per l’estate. Ma la regina resta sempre Belen Rodriguez che con uno scatto di spalle ha messo in evidenza il lievitato lato B e non ce n’è più per nessuno.