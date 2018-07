L'ex "papi-girl" concede il tris, Noemi Letizia di nuovo incinta

Noemi Letizia è di nuovo incinta e pubblica la sua felicità su Instagram. L'ex papi-girl, la ragazza che per i suoi 18 anni ebbe l’onore di veder comparire in un villone alle porte di Casoria l’allora Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, con tanto di collanina con farfallina di brillanti in dono, a fine anno diventerà mamma per la terza volta. Dopo i due figli avuti dal rampollo napoletano Vittorio Romano, aspetta il terzogenito dall’imprenditore Carlo Pica di 23 anni più grande. La ragazza di Portici, la cui stretta conoscenza con Berlusconi è ancora avvolta dal mistero, dopo lo scandalo della sua festa di compleanno e tutto ciò che ne seguì, a 20 anni sembrava aver iniziato una nuova vita con il 37enne Vittorio. Sei anni insieme e matrimonio principesco (ostacolato dalla famiglia di lui, nda) a Sorrento, ma nel giro di tre mesi schiaffi e botte da orbi sancirono la fine dell’unione. Noemi però non ama star sola: prima il feeling con un avvocato, poi la storia con l’imprenditore attempato conosciuto a dicembre. Un grande amore visto che hanno deciso di avere un figlio, il terzo per entrambi. E così da Sorrento, Letizia conferma la novella (anticipata un mese fa dal settimanale “Oggi”, nda) postando una dolcissima foto del pancione al quale è appoggiato il figlio: “Già disegna il Fratello del Cuore”. Chissà che presto non arrivino anche le nozze bis per l'ennesima rinascita di una ragazza che ha solo 27 anni.