La royal family col principino Louis, ecco le foto ufficiali di Kensington Palace

Kensington Palace ha diffuso le immagini ufficiali del terzogenito del Duca e della Duchessa di Cambridge battezzato lo scorso 9 luglio. La royal family felice e al completo per il battesimo del principino Louis che appare gioioso in braccio a mamma Kate e a papà William, tra le smorfie e i sorrisi dei fratellini Charlotte e George. E negli scatti non mancano il nonno Carlo con Camilla e gli zii Harry e Meghan con Pippa accanto al marito James Matthews. La grande assente è la Regina Elisabetta