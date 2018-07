Francia sul tetto del mondo, giorno di gloria a Parigi

"Il giorno di gloria è (ancora) arrivato". France Football e Le Figarò riprendono una strofa della Marsigliese per celebrare il trionfo della Francia nel Mondiale in Russia, notizia che apre le prime pagine di tutti i quotidiani online d’oltralpe. "Una seconda stella per la vita", scrive invece Le Parisien, che celebra anche il 19enne Kylian Mbappè, campione del mondo e trascinatore dei bleus, che non era neanche ancora nato vent’anni fa quando Zidane e compagni regalavano il primo storico trionfo alla Francia nel Mondiale in casa del 1998, sottolineandone "l’incredibile favola". Vent'anni dopo la Francia di Macron è di nuovo sul tetto del mondo ed esplode la festa.

A Parigi, gli Champs-Elysees sono stati presi d’assalto: grandi manifestazioni di gioia da Nord a Sud, da Lione a Montpellier, passando per Compiegne e Marsiglia, milioni di francesi si sono riversati lungo le strade per quella che si preannuncia come una lunghissima serata di gioia ed euforia, tra canti, fumogeni e petardi. Grande attesa adesso per il ritorno di Griezmann e compagni dalla Russia, previsto per domani.