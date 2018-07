Questa volta niente sassi. All'alba di ieri, nel X Municipio, quattro mezzi Atac sono stati colpiti da una serie di mattoni che hanno danneggiato i parabrezza. È successo intorno alle 5, in via Guido Calza, a Ostia Antica: colpiti il notturno N3 e tre bus che stavano effettuando il collegamento in uscita dalla rimessa di Acilia per raggiungere il capolinea della stazione Lido Centro, da dove effettuare le prime partenze, tutte naturalmente saltate.