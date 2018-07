La #magliettarossa si ritorce contro la sinistra al caviale che ha pensato bene bastasse indossare una t-shirt, magari griffata, per mostrare la propria sensibilità nei confronti della tragedia dei migranti. Nelle istantanee dei vip sono infatti

spuntati Rolex e Lacoste e gli internauti non hanno perdonato, scatenandosi in un’irresistibile gara di satira. Ma tra le battute affiora anche la rabbia degli italiani che si sono sentiti trascurati quando drammi e tragedie coinvolgevano i connazionali.

Su tutti un commento postato su Twitter da Adriano Valente: "Però la #MagliettaRossa non l’avete indossata quando gli italiani venivano licenziati, quando perdevano il lavoro, quando perdevano la casa, quando non potevano pagarsi le cure mediche,

quando gli venivano tagliate le pensioni. Razza di cialtroni".