Wanda Nara esagera, tra seno e fondoschiena manda in tilt i social

Wanda Nara, la moglie e manager dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, esagera a Ibiza. La bionda Wanda e il marito si sono concessi una serata all'"Heart", noto locale della movida di Ibiza, con gli amici e senza la numerosa prole al seguito. L’argentina ha documentato la notte con selfie e video sul suo profilo Instagram, ma anche con alcune foto della sua mise. La tutina aderente, luccicante, abbagliante e a zampa di elefante sembrava essere uscita direttamente dall’armadio del biondo dei “Cugini di Campagna”, salvo per le modifiche in stile “Wandona”: scollo all’americana profondo sul seno e schiena nuda fino al lato B. Per alleggerire il tutto, una fascia a V di pelle sul davanti.