Quella della caduta degli alberi è ormai un'emergenza quotidiana per la Capitale. Ieri intorno alle 19.45 l'ultimo episodio in viale Angelico, dove un platano di quasi dieci metri di altezza è crollato sulla strada e sulla pista ciclabile frequentata, molto a quell'ora di sabato. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto in quella che può essere catalogata come l'ennesima tragedia sfiorata. Colpite alcune auto in sosta mentre i residenti dopo il panico iniziale hanno segnalato alle autorità tutti gli alberi pericolanti della zona.