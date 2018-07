Bomba Ilary Blasi, ai Wind Summer Festival lady Totti si mette a nudo

Ilary Blasi, 37 anni, è sempre più sexy. La moglie di Francesco Totti imperversa nei palinsesti di Canale 5: Balalaika, Wind Summer Festival e a ottobre Grande Fratello Vip. Senza contare Le Iene su Italia1. La showgirl non disdegna un look aggressivo, tutto trasparenze e spacchi, ma per la prima puntata della kermesse canora, registrata nei giorni scorsi a Roma, ha scelto un “nude look” che non lasciava nulla all’immaginazione. Lady Totti è sempre più magra (anche se le sono rimaste le rotondità giuste nei punti giusti) e si concede outfit aderenti e adamitici. Sarebbero striminziti perfino per una Barbie. A Balalaika, Belen Rodriguez l’accusò di non aver indossato gli slip, ieri invece siamo certi che li avesse.