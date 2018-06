Addio a Richard Harrison, "il Vecchio" di Affari di Famiglia

Era noto al pubblico italiano per Affari di Famiglia, l'edizione italiana di Pawn Stars, il docureality trasmesso su History e Cielo che racconta le giornate di un grande banco dei pegni di Las Vegas. Richard Harrison è morto a 77 anni. Noto come "il Vecchio" (The Old Man), Harrison era andato in pensione l'anno scorso lasciando le sorti del negozio e del programma al figlio Rick e al nipote Corey.

A dare la notizia lo stesso Rick che ha postato sui social network la foto del padre da giovane: "Ho perso un amico, un padre, un maestro e molto di più. The Old Man ha perso la sua lunga battaglia con il Parkinson questa mattina", ha scritto. Dopo una carriera in marina, Richard Harrison aveva aperto il Pawn Shop nel 1988. Nove anni fa l'inizio dell'avventura in tv con Affari di Famiglia.