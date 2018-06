Il colore accende l'estate e fa brillare il trucco

Il trucco di questa estate è prezioso, scintillante, metallico, immerso completamente nella libertà. Le tendenze makeup per l’estate 2018 si ispirano al gioco, alla seduzione, al desiderio. Tutta l’attenzione è concentrata sul viso con colori pieni, esuberanti, che diventano un dettaglio di stile esattamente come un abito o un accessorio di moda. I nuovi look sono ricercati e super femminili e il makeup diventa un’esplosione di tinte.

La tendenza è brillare

I colori e le tinte del makeup dell’estate brillano, luccicano come mai prima. Le tonalità sono così elettriche da accendere anche la notte, con un grande revival degli occhi. La tendenza si chiama “Holographic” ed esalta gli effetti caleidoscopici direttamente sulla pelle, sullo sguardo e sulla bocca. Spazio allora alle nuance che si trasformano con la luce, alle palette multicolor da stendere uno strato dopo l’altro per risultati sempre diversi e personalizzati. Su tutti vince il metallico che “è molto versatile, al contrario di quanto si pensa: basta lavorare per step e intensificare la resa”, parola di Isamaya French, International Creative Artist Consultant di Tom Ford che lancia i mini ombretti Shadow Extreme. Le collezioni sono fresche e irresistibili come la “cool wave” di Dior: “La nuova collezione può essere paragonata al tuffo di un corpo incandescente nell’acqua fresca. Le formule dall’effetto cooling, impreziosite dalle nuance vivaci, si fondono sulla pelle abbronzata dal sole”, spiega Peter Philips, Direttore della Creazione e dell’Immagine di Dior Make-up. Massima luce anche nella nuova collezione Bronze Vibes Colour di Elizabeth Arden con un effetto pelle baciata del sole grazie al Dare to Bare Bronzing Gel. Un look radioso anche per la Tom Ford Soleil Summer 2018 Collection con acque rinfrescanti e fronde rigogliose che ispirano le nuance esaltanti di Aqua Blue e Emerald Green.

I colori dell’estate

La palette delle nuance della bella stagione è quanto mai ampia e variegata, spaziando dai colori della natura alla ruggine, dagli aranci a ogni sfumatura del mare, dalle vibrazioni della sabbia alla terracotta. Torna in auge il blu, per un volo nel cielo o un tuffo nell’acqua cristallina. Il tocco cromatico dipinge lo sguardo senza troppe remore, l’applicazione è libera e spesso imperfetta, fatta con le dita in pochi attimi. Non solo turchese e cobalto, ma anche i rossi in ogni declinazione: “che racchiudono una grande femminilità e stanno praticamente bene a ogni pelle”, sostiene spiega Lucia Pica, Chanel Global Creative Makeup & Color Designer.

Lo sguardo è spettacolare

La libertà di questa stagione gioca coi colori e accende lo sguardo di vibrazioni inedite. La collezione Libera di Collistar propone come prodotto star la palette occhi con 10 ombretti cremosi in gradazione per 4 diversi mood. Si va dal corallo all’albicocca passando per l’arancio, per virare sulle delicate tonalità rosate o sui toni nude, fino alle sfumature fashion tra il bianco, il grigio, l’antracite e il nero per uno smoke eye ricco e seducente. Il look diventa caldo con ombretti dorati che si combinano alla ruggine o al rosso. Peter Philips, per Dior, sceglie il tramonto sugli occhi mixando un tocco di oro negli angoli, il calore della pesca al centro e il bronzo per la sfumatura. Si tinge di azzurro e di oro la Collezione Dolce&Gabbana Make up Italian Zest con ogni zona del viso illuminata a puntino per mettere in risalto l’abbronzatura più naturale.

Sulla pelle effetto glowy

La pelle dell’estate è luminosa e risplende quasi con un effetto specchio che va ben oltre il glowy a cui eravamo abituate. Il viso è abbronzato, con bocca e sguardo brillanti e pelle radiosa. La tendenza no makeup continua a essere la preferita delle donne anche per questa stagione e il nuovo trend esalta la radiosità naturale della pelle in pochi gesti. La nuova gamma di prodotti L’oréal Paris si chiama “Mi sono svegliata così” e include i beauty essential dalle formule innovative, leggere e delicatamente profumate. La freschezza della BB Cream, l’effetto glowy degli illuminanti in gocce e il delicato blush bonne mine per un viso naturale che splende di luce. Anche Clarins per la collezione estiva propone una gamma di basi correttive dalle magiche texture illusioniste che illuminano e correggono istantaneamente le imperfezioni. Perfetti anche il Neo Nude della nuova collezione Giorgio Armani Beauty e la base Next to Nothing firmata Mac Cosmetics.