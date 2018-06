Dal campo alla tv, Elena Tambini è la rivelazione di "Balalaika"

Elena Tambini è una delle rivelazioni di “Balalaika, dalla Russia col pallone”. Bella, occhi mori e cascata di capelli castani, si esprime con cognizione di causa ogni volta che viene interrogata sulle partite. È pure diligente: sorride sempre al pubblico a casa. Femminile ma non oca. È stato il padre a trasmetterle la passione per il calcio e lei ne ha fatto una professione diventato arbitro nei campionati dilettantistici. Ben nove anni, dal 2006 al 2015, a fischiare partite sui campi minori, ma non per questo meno accese. Elena Tambini, 30 anni di Como, laureata in Economia, ha iniziato come giornalista a “Quarto Grado” e ora è nella redazione del “Tgcom24”. Da tre anni ha appeso il fischietto al chiodo e questo le ha permesso di tornare a parlare di calcio partendo da “Balalaika” dove ha conquistato tutti.