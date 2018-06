Chi è il vero Johnny Depp? A Roma c'è il sosia dell'attore

È lui o non è lui? Mettetevi comodi, sfogliate le foto e indovinate. Sembra davvero Johnny Depp, ma si tratta soltanto di un sosia. Si chiama Mario Scimia Vaia, in arte Marcos, trentaduenne di Ladispoli. Barbiere di professione al quartiere Eur di Roma. La somiglianza è davvero lampante con Depp, finito su tutti i giornali per la fine del matrimonio con Amber Heard ed il divorzio milionario. Alcuni amici del sosia romano di Depp ci raccontano che per strada lo fermano in continuazione da quando è stato avvistato all’ultima festa del cinema di Roma, dove è arrivato quasi per gioco. Da quel momento è aumentata la sua popolarità anche grazie all’amico-manager Alessio Fiorucci che vorrebbe portarlo al concerto di Depp, previsto per il prossimo 8 luglio all’Auditorium Parco della Musica. In quell’occasione il vero Depp suonerà insieme alla sua band "Hollywood Vampires", capitanata da Alice Cooper, con Joe Perry alla chitarra. Johnny Depp "de noantri" riuscirà a coronare il suo sogno? Aspettiamo con ansia l’8 luglio. Intanto, in Italia fioccano altri sosia dell’attore americano. A Bergamo, ad esempio, c’è un certo Andrea Zanetti, 38 anni, che di secondo lavoro fa proprio ufficialmente Johnny Depp. Strano, ma vero.