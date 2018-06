Al Salaria Sport Village si è tenuto il 5° Memorial "Amici Andati Avanti" organizzato dai poliziotti del Reparto Volanti e diretto dal dirigente Massimo Improta con la partecipazione tra gli altri del Questore di Roma Guido Marino e del dirigente del commissariato Fidene-Serpentara Marco Messina, oltre che di tutti i colleghi e delle famiglie degli agenti prematuramente scomparsi: Sovrintendente Capo Masi Antonio, Sovrintendente Capo Scarano Francesco, Sovrintendente Gullà Maurizio, Vice Sovrintendente Costa Massimiliano, Assistente Labio Mauro, Agente Scelto Cervone Francesco.

Le squadre finaliste della compagine maschile sono state il II Nucleo Sezione Volanti vs Commissariato Villa Glori, e il commissariato Fidene-Serpentara vs IV Nucleo Sezione Volanti. Nel quadrangolare dedicato alla compagine femminile si sono scontrate la Squadra Femminile dell'ASD Reparto Volanti Roma, la rappresentativa del Corpo di Polizia Municipale Roma Capitale, la rappresentativa sportiva del Grifone della Guardia di Finanza (vincitrice del quadrangolare) e la rappresentativa del Circolo Sportivo della Guardia di Finanza. Finale in grande stile, poi, curato dalla Squadra Artificieri della Polizia di Roma con uno spettacolo pirotecnico.