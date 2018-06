Colonna di fumo a La Barbuta: ancora un rogo nel campo rom

Incendio poco dopo le 13 a ridosso del campo nomadi della Barbuta dove è andato in fiamme un cumulo di rifiuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. A causa del denso fumo nero sviluppato dall'incendio per gli operatori è stato necessario l'uso dell'autoprotettore. Non ci sono persone ferite né intossicate. L'intervento è terminato dopo oltre due ore.