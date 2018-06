Incidente stanotte nella galleria Pittaluga dell’A24, nel tratto urbano dell'autostrada all'altezza di Casal Bertone. Una macchina ha perso il controllo, forse per l’alta velocità, e si è schiantata contro le barriera spartitraffico. Tre le persone ferite, trasportate in ospedale due in codice rosso una in codice giallo.