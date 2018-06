Debutta il governo in blu. Savona e Salvini a colori, la gonna questa sconosciuta

Altro che giallo-verde, il nuovo governo è in blu. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, phonato e laccato a puntino guida una folta schiera di ministri tutti rigorosamente in completo scuro (comprese le donne) spezzato solo dal bianco e dalle perle. Le uniche note di colore arrivano dalle cravatte: verde, naturalmente, per Matteo Salvini, arancio acceso per Paolo Savona e rosso fuoco per Alberto Bonisoli. Le donne tutte in pantaloni, ad esclusione della leghista Erika Stefani, che si è già guadagnata la palma della più avvenente tra le ministre.