Patrizia Bonetti, chi è la sex bomb che ha fatto esplodere il caso droga al Grande Fratello

Alle spalle relazioni famose e turbolente, carriera modella. Patrizia Bonetti, l'ex concorrente del Grande Fratello 2018 targato Barbara d'Urso, è balzata agli onori della cronaca prima per il feeling con il coinquilino Luigi Favoloso (ex compagno di Nina Moric) poi per il caso droga all'interno della casa del GF15. È stata lei a pronunciare la frase incriminata "mentre pippava" (riferendosi ad Aida ndr) che ha fatto scoppiare il timore del secondo droga-gate all'interno di un reality sulle reti Mediaset. Bella, sexy e senza peli sulla lingua la Bonetti era già "famosa" prima di entrare nella Casa di Cinecittà grazie ai suoi burrascosi fidanzamenti. Prima era stata con Gianluca Vacchi, l'imprenditore diventato famoso in tutto il mondo grazie ai suoi balletti social, poi con Stefano Ricucci, ex immobiliarista di Zagarolo (ed ex marito di Anna Falchi). Proprio con lui la love story è finita in tribunale con un processo per violenze.