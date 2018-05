Meghan Markle, spuntano le prove del pancino sospetto

Da un lieto evento all'altro. Dal royal wedding al royal baby? Dopo le nozze da favola di Meghan Markle con il principe Harry in Inghilterra i tabloid inglesi non hanno dubbi: la neo-duchessa del Sussex è già incinta. Anzi si sarebbe sposata in dolce attesa. Tra gli indizi principali soprattutto l'abbigliamento dell'ex attrice americana: dall'abito da sposa al vestito del party post-cerimonia, entrambi larghi e comodi e con "una strana piega nella zona dell'addome". Per nascondere le curve da dolce attesa? Anche nel corso della sua prima uscita ufficiale in onore del suocero Carlo Meghan ha sfoggiato un outfit ambiguo a Buckingham Palace: un abito chiaro morbido sul ventre che riusciva (ancora) a nascondere il pancino?