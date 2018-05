Harry e Meghan al party del principe Carlo, prima uscita da marito e moglie

Un abito pesca firmato Goat e un cappello indossato di lato. Così la duchessa del Sussex ha debuttato al suo primo impegno ufficiale da moglie del principe Harry: i due sposini infatti hanno rinunciato (per il momento) alla luna di miele per partecipare al party di Buckingham Palace in onore del suocero Carlo. La grande festa dà il via ai festeggiamenti per i 70 anni che il principe compirà a ottobre prossimo.