Tutti pazzi per la nipote di Lady D. A catturare l'attenzione di fotografi e social network nel giorno del royal wedding c'è Kitty Spencer, diventata a sorpresa una delle più fotografate del matrimonio tra Harry e Meghan. Modella di 27 anni e protagonista della dolce vita londinese, la nipote di Diana Spencer ha sfilato anche per Dolce e Gabbana e ha un master in economia. Tatler, rivista dei vip e dell’aristocrazia britannica, ha incluso Lady Kitty Spencer nell'elenco delle English Roses 2017, le ragazze più belle e di successo del Regno Unito.