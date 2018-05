Le nozze di Harry e Meghan e gli invitati pop tra cappellini, tacchi a spillo e fiori

La più elegante? Amal Clooney, di giallo vestita al fianco del suo George. La meno elegante Victoria Beckham in nero-Morticia con tacco dodici (ma forse più) rosso lacca. Per nulla indicato per un matrimonio. Le nozze pop di Harry e Meghan in un mix ipercolorato tra aristocrazia londinese e chiassoso show biz americano hanno divertito più che colpito per mise da ricordare. C'erano le due ex fidanzate dello sposo, più aristocratiche della sposa ma non vestite meglio. La mamma di Meghan, emozionatissima ma giusta nella scelta dell'abito. La matrigna di Harry in rosa chiaro e maxi cappellino. Per Kate giallo tenue, per Pippa fiori-charleston. E spunta pure qualche scollatura abissale... Oh my God!