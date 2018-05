Atterra al Festival di Cannes l'ultimo spinoff della saga di Guerre Stellari "Solo: A Star Wars Story". Il regista Ron Howard si è presentato con un cappellino a tema con la scritta "A long time ago in a galaxy far, far away" insieme a Chewbecca in carne ed ossa e il cast del film: Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke, Woody Harrelson e Joonas Suotamo.

Sorprese anche sul red carpet di "Solo" con un sosia di Michael Jackson e la canadese Winnie Harlow, prima modella con la vitiligine a calcare le passerelle internazionali.