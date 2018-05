Roma, nuova voragine alla Balduina: chiude pure via Damiano Chiesa

Un'altra voragine a Roma, l'ennesima nel quartiere Balduina crivellato dalle buche. La nuova voragine si è aperta in via Damiano Chiesa mandando in tilt il traffico di Roma nord. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Nell'ormai famigerato quartiere, lo scorso febbraio, sette auto erano precipitate in una maxi-voragine in via Livio Andronico.