Ha finalmente visto la luce a Roma la prima corsa della metro C da San Giovanni a Pantano-Monte Compatri: la nuova stazione della metropolitana è stata inaugurata questa mattina, alle 11, dal sindaco di Roma Virginia Raggi che è salita, accompagnata dal figlio e dal marito, sul primo treno partito alle ore 11.58 da San Giovanni in direzione Pantano. Alle 12.10 circa il treno è giunto alla stazione di Teano, dove la sindaca con la famiglia è scesa ed ha fatto rientro in Campidoglio con l'automobile di servizio. A prendere il primo treno anche gli assessori della giunta capitolina e numerosi consiglieri, tra cui il presidente della commissione capitolina Mobilità, Enrico Stefàno.

L'archeo-stazione, che farà da nodo di scambio con la linea A, collega l'estrema periferia orientale di Roma al centro e sarà la prima stazione con allestimenti museali tematici: gli scavi hanno consentito di esplorare una stratigrafia di oltre 20 metri in profondità. Tra corridoi, scale mobili e banchine nuove di zecca, dunque, sono esposti numerosissimi reperti archeologici.