Da Rihanna a Madonna, parata stellare sul red carpet più fashion di New York

Abiti sfavillanti e in stile vittoriano. Al Met Gala 2018 di New York il red carpet era stellare. Elegantissimi George Clooney e la moglie Amal Alamuddin, complici Irina Shayk e Bradley Cooper, innamoratissimi Gisele Bündchen e Tom Brady. Stupefacente Rihanna in versione “Pope” ed esagerata Katy Perry con mantello d’ali in stile “Maleficent”. Performance a sorpresa per Madonna che ha cantato “Like a prayer”, “Hallelujah” e “Beautiful Game”. A sorpresa è arrivata anche la proposta di matrimonio del rapper Chainz alla sua Kesha Ward