Michelle Hunziker scommette su Aurora. E debutta con la figlia in tv

Parte il 17 maggio "Vuoi scommettere" che vede Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti per la prima volta insieme alla guida di un programma su Mediaset. In onda su Canale 5 per cinque prime serate segna il debutto dell'inedita coppia in un programma di punta. La prima scommessa è se ci sarà anche solo per una sera anche papà Eros...