Irresistibile Samanta Togni, il nude look sulla pista di Ballando è da capogiro

Elegante, raffinata e con un corpo mozzafiato. La maestra Samanta Togni, l'insegnante più amata e ammirata, non vincerà l'edizione 2018 di "Ballando con le stelle" ma sulla pista del dance show di Rai 1 ha conquistato tutti con il suo aspirante ballerino Amedeo Minghi. La coppia è stata eliminata definitivamente nel corso dell'ultima puntata di sabato 28 aprile ma il suo ultimo nude look non è passato inosservato a nessuno. E tra gli applausi del pubblico sono arrivati anche i complimenti della giuria di Milly Carlucci. "Complimenti alla mamma di Samanta e a Panucci (l'allenatore fidanzato con la ballerina ndr)" ha detto Ivan Zazzaroni dopo l'esibizione della sexy maestra col cantante.