Il leader nordcoreano, Kim Jong-un, ha attraversato questa mattina la linea che delimita il confine demilitarizzato tra le due Coree, divenendo cosi' il primo leader nordcoreano della storia a calcare il suolo della Corea del Sud per prendere parte allo storico summit intercoreano di oggi. Vestito di un abito nero in stile Mao, Kim ha sfoggiato un sorriso e stretto calorosamente la mano all presidente sudcoreano, Moon Jae-in, prima di attraversare il confine tra i due paesi, accompagnato tra gli altri dalla sorella, Kim Yo-jong, che aveva gia' visitato la Corea del Sud in occasione delle Olimpiadi invernali dello scorso febbraio. Prima di proseguire verso la sede deputata al summit - la vicina "Casa della pace", presso il villaggio neutrale di Panmunjom - Kim ha esortato Moon a compiere a sua volta un passo in territorio nordcoreano, ed ha poi passato in rassegna una parata storica tenuta in suo onore dalla Corea del Sud.