Il duca di Cambridge, William, è tornato al St Mary's Hospital di Londra con il figlio George e la figlia Charlotte, per fare visita alla moglie Kate e al neonato terzogenito. L'account Twitter ufficiale di Kensington Palace ha diffuso le foto dell'arrivo dei tre alla clinica, in cui si vedono i bambini che camminano mano nella mano con il padre per conoscere il fratellino, l'atteso terzo royal baby.

The Duke of Cambridge departs St Mary’s Hospital to see Prince George and Princess Charlotte at Kensington Palace. pic.twitter.com/qOwD4uepgB — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 aprile 2018

In particolare la piccola Charlotte ha fatto impazzire i tanti fan accorsi davanti all'ospedale per l'evento girandosi verso la folla e salutando con la mano. Un gesto semplice e naturale che è diventato la prima notizia dei tabloid britannici. "La principessa Charlotte scioglie i fan della famiglia reale con un saluto CARINISSIMO mentre arriva per conoscere il suo nuovo fratello", titola il Mirror online.