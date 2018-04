Flash mob stamattina in largo Agnesi. Al grido “sindaca rivogliamo la nostra piazzetta” questa mattina i bambini e i ragazzi della scuola Istituto Carini si sono ritrovati per l’ennesima manifestazione contro i lavori di pedonalizzazione di largo Agnesi, fronte Colosseo, voluta dall’Amministrazione. Ragazzi, genitori ma anche residenti protestano contro la mancanza di chiarezza del Comune che dopo un primo dietrofront ha assicurato che la pedonalizzazione sarà completa senza però specificare tempi e modi di quella che è stata definita “fase due” del progetto. I bambini hanno scritto anche una serie di lettere alla sindaca per chiederle di lasciare loro la piazzetta libera dal traffico e dalle macchine. La sindaca aveva risposto di stare tranquilli, che l’area sarebbe diventata interamente pedonale. Ma i manifestanti non si fidano. Vogliono più certezza e soprattutto un progetto scritto e definito.