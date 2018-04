Roma, studenti poeti in latino premiati all'università Lumsa

Studenti poeti in latino premiati oggi all'università Lumsa di Roma per il Certamen Vittorio Tantucci e il Certamen Scevola Mariotti. In campo Università Lumsa, Accademia Italiana di Poesia e Ecole Instrument de Paix Italia, con la presidente Anna Paola Tantucci e Lina Lo Giudice Sergi impegnate in prima fila, e il rettore di Lumsa, Francesco Bonini che ha creduto nei Certamina e ha fortemente coadiuvato la sua promozione. In passerella anche un esempio di ricerca scuola-università: quello presentato dagli studenti del Liceo Scientifico Kennedy di Roma che hanno condotto un’indagine conoscitiva sulla qualità delle acque del lago di Bracciano coordinati dal dirigente architetto Lidia Cangemi insieme al professor Franco Medici dell’Università La Sapienza di Roma. Sono intervenuti il capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione, Sabrina Bono e il direttore dell’Ufficio scolastico Regionale, Gildo De Angelis, oltre a docenti universitari di lingua latina, Piergiorgio Parroni, Antonio Marchetta, Mario De Nonno, Grazia Bianco e la linguista Anna Piperno. Voce della poesia il poeta Elio Pecora.