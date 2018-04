Monte non molla Paola Di Benedetto, l'ex madre natura innamorata dopo l'Isola dei Famosi

Sembrava una passione destinata a svanire una volta finito il reality. Invece tra gli ex naufraghi dell'Isola dei Famosi Francesco Monte e Paola Di Benedetto l'amore va a gonfie vele anche dopo l'avventura sulle spiagge dell'Honduras. "Sono felice e non mi aspettavo che la nostra relazione potesse crescere così tanto. Sono andata a Taranto e Francesco mi ha presentata anche a suo papà Angelo – ha raccontato l'ex madre natura al settimanale Spy – Oggi stiamo bene insieme, siamo molto simili". E lo dimostrano perfettamente tra baci e shopping a spasso per Milano.