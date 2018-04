Tutti pazzi per Aurora Nobile, la baby campionessa in pista a "Ballando con le stelle"

La baby campionessa Aurora Nobile è tra gli otto finalisti usciti da "Ballando on the road". La ballerina, 16 anni e di Nichelino, si è esibita sulla pista del dance show di Rai 1 con la sua Salsa Shine riscuotendo grande successo. "Un'eleganza incredibile" ha commentato la conduttrice Milly Carlucci. I 53 concorrenti, approdati a "Ballando on the road", erano stati selezionati nelle varie tappe di un lungo tour attraverso la penisola che ha visto la partecipazione di più di 10 mila ballerini. In ciascuna delle quattro puntate sono poi stati scelti due concorrenti che ora sono in gara a "Ballando con le stelle" nella sezione dedicata ai "talenti della gente comune" selezionati in tutta Italia.