A Roma vandali gettano a terra i busti dell'Ambasciata di Finlandia

Nella notte tra venerdì e sabato, due busti, un segnale stradale e il vetro della bacheca in legno posta all’ingresso dell’Ambasciata di Finlandia presso la Santa Sede, in via Passeggiata del Gianicolo, sono stati oggetto di vandalismo da parte di ignoti. I busti dei patrioti Melchiorre Cartoni ed Enrico Guastalla sono stati divelti dal loro basamento e gettati a terra, per fortuna, senza riportare danni evidenti. I Carabinieri della Stazione Roma Gianicolense, avvisati dal custode dell’Ambasciata, sono intervenuti e indagano sull’accaduto.