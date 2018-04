Paris Hilton con spacco e scollatura svolazza sul red carpet

In forma smagliante con l'immancabile acconciatura biondo platino e l'anello di fidanzamento in bella vista. Paris Hilton è stata la protagonista assoluta della serata dei "Fashion LA Awards" in compagnia del fidanzato (e promesso sposo) Chris Zylka. Sul red carpet dell'evento l'ereditiera ha sfoggiato un abito di Philipp Plein, con ambia scollatura sul seno e sulla schiena e un ampio spacco lungo le gambe.