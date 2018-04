Buche e voragini, anche via della Pisana rischia di sprofondare

Manto stradale distrutto, buche profonde un palmo che diventano potenziali trappole per motociclisti e automobilisti, voragini transennate in attesa di un intervento, si spera, definitivo. Via della Pisana è un colabrodo. Queste foto, scattate all'altezza del civico 321, testimoniano lo stato pietoso della strada che collega l'Aurelia Antica alla periferia ovest della città. Condizioni che purtroppo accomunano via della Pisana a tante altre strade della Capitale (foto di Francesco Benvenuti).