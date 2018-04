Kate Middleton, royal baby numero tre in arrivo: scatta il toto-data (e nome)

Si chiamerà Albert oppure Mary? E quando nascerà? Il Regno Unito (e non solo) è in trepidante attesa del terzo royal baby, il figlio del principe William e di Kate Middleton. Mancano pochissimi giorni al parto e i sudditi di sua Maestà non vedono l'ora di conoscere il fratellino o la sorellina di George, quasi 5 anni, e Charlotte, quasi 3. La data del parto così come il nome e il sesso sono ancora top secret. Per ora l'unica cosa certa è quando la duchessa di Cambridge potrà finalmente tornare in pubblico dopo il parto: il prossimo 19 maggio, al castello di Windsor per il matrimonio dell'anno.