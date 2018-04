Lucrezia Lando, la sexy baby-maestra che rivoluziona la danza

Occhi azzurri e riccioli d'oro, Lucrezia Lando, appena 20 anni, è la vera rivelazione di "Ballando con le stelle 2018". La sexy baby-maestra quando danza con il suo allievo, il blogger Giaro Giarratana, spiazza tutti. Dopo il successo di "Welcome to the jungle” a ritmo di samba, sabato scorso la coppia si è cimentata con un tango 3.0. La prima a farle i complimenti è stata l'esperta tecnica della giuria, Carolyne Smith, che ha applaudito allo stile completamente nuovo che grazie a lei è sbarcato in prima serata su Ra1: "I giovani mi scrivono in continuazione attratti dal tuo stile, siete un esempio per loro. Grazie". Anche il giudice Fabio Canino la elogia: "Ha solo 20 anni ed è una forza della natura: sei davvero coraggiosa e lui (Giaro Giarratana ndr) si fida di te, vi completati". Ma il complimento più bello arriva dalla blogger, più temuta di sempre, Selvaggia Lucarelli: "Mi avete stregato".