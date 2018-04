Al Bano e Romina, l'esibizione bomba che ha fatto volare "Ballando con le stelle"

Al Bano e Romina Power di nuovo insieme ma a passo di danza sulla pista di "Ballando con le stelle". Dopo il tour (e i pettegolezzi sulla loro vita privata), i due cantanti conquistano la prima serata del sabato sera di Rai 1 anche come danzatori. Un momento che tutti aspettavano con ansia quello dell’esibizione bomba della "coppia eterna". E naturalmente non sono mancate le battutine sul loro amore: "Era un disastro, quando eravamo sposati. Non mi portava mai a ballare" ha confidato Romina prima della performance del cantante di Cellino San Marco che, invece, ha riscosso come sempre un grande successo di pubblico. Per la gioia di Milly Carlucci regina della serata: la conduttrice del dance show ha sbancato gli ascolti stracciando la prima puntata di "Amici" di Maria De Filippi