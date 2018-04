Isola dei famosi, Alessia Marcuzzi sbaglia anche nel look

La parola d'ordine di quest'anno è "riciclare". Che, sul profilo Instagram di Alessia Marcuzzi, si traduce con "dal mio armadio". Ovvero vintage, già usato. Così la conduttrice dell'Isola dei famosi ha deciso di inaugurare, per l'edizione più difficile e criticata della storia del reality dei naufraghi vip, una nuova era in fatto di look. Con una caduta di stile senza eguali. Gonne troppo corte o pantaloni troppo attillati, giacche oversize o camicie maschili con tanto di cravatta. Abiti anni Ottanta con improbabili cinturoni. Alessia, oltre a perdere le staffe, ha perso anche il suo appeal (scarpe a parte, quelle almeno azzeccatissime). Colpa dello stylist o terribile virata verso il trash?