Diletta Leotta con Matteo Mammì, ecco la prima foto insieme su Instagram

Per la prima volta insieme sui social. La conduttrice sportiva di Sky Sport, Diletta Leotta pubblica su Instagram la foto insieme con il fidanzato Matteo Mammì, il figlio dell'ex ministro e attuale responsabile dei diritti sportivi di Sky. Un compleanno in un posto segreto è stata l'occasione per "ufficializzare" anche sui social la relazione con il dirigente di Sky che, sul profilo della giornalista, non è mai comparso se non una volta di schiena in una foto pubblicata il 5 gennaio scorso. (Instagram @dilettaleotta)