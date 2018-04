Addio a Ray Wilkins, ex stella del Milan e del Chelsea

Il cuore di Ray Wilkins stavolta ha smesso di battere per sempre. Se ne va a 61 anni l'ex nazionale inglese, che gia' da qualche giorno lottava fra la vita e la morte. La scorsa settimana, mentre si trovava a casa, era stato vittima di arresto cardiaco, quindi la corsa al St George's Hospital di Tooting, nei pressi di Londra, il coma indotto e infine, stamane, l'ultimo respiro. Gia' sotto i ferri lo scorso luglio per un doppio bypass al cuore, Wilkins - che lascia la moglie Jackie e i figli Jade e Ross - da qualche anno era sofferente per una colite ulcerosa ma la sua salute sembrava in ripresa tanto che aveva ripreso a lavorare in tv come opinionista.

Originario di Hillingdon, Wilkins era cresciuto come centrocampista nel settore giovanile del Chelsea, fino al debutto in prima squadra, a 17 anni contro il Norwich City, nel '73. Con i Blues restera' per sei stagioni, cinque delle quali da capitano, poi dopo la retrocessione in seconda divisione il Chelsea accetta un'offerta da 800 mila sterline dal Manchesster United. Era il 1979, Wilkins colleziona 160 presenze in campionato con i Red Devils, vincendo la FA Cup del 1983. Un anno dopo l'arrivo in Italia, al Milan, dove resta fino al 1987 assieme al connazionale Mark Hateley: 73 presenze e 2 gol in rossonero, poi Paris Saint Germain, Glasgow Rangers e il ritorno a Londra, per vestire la maglia del Qpr per cinque stagioni, chiudendo la carriera nel 1997 fra Crystal Palace, Wycombe, Hibernian, Millwall e Leyton Orient. Chiamato in nazionale da Don Revie nel '76, timbra la prima di 84 presenze - dieci delle quali con la fascia al braccio - in un'amichevole contro l'Italia mentre dopo aver appese le scarpe al chiodo si da' alla carriera di allenatore.

Wilkins muove i primi passi, nella doppia di veste di tecnico e giocatore, al Qpr ma la prima vera esperienza e' al Fulham, nel '97, con Kevin Keegan come direttore generale. Verra' esonerato prima dei play-off di Seconda Divisione e ripartira' come vice di Gianluca Vialli, prima al Chelsea e poi al Watford. Fara' da secondo anche a Dennis Wise al Milwall e a Peter Taylor nell'under 21 inglese, alternando la panchina al ruolo di commentatore tv. Nel settembre 2008 il nuovo ritorno al Chelsea, nello staff di Scolari, di cui prendera' anche il posto dopo l'esonero per una partita, prima di far posto a Hiddink. Sara' anche al fianco di Carlo Ancelotti, nella stagione che portera' al primo storico double nella storia del Chelsea (Premier ed FA Cup), poi lavorera' al Fulham e all'Aston Villa, in mezzo anche l'esperienza da ct della Giordania che guidera' alla Coppa d'Asia 2015.

"Oggi è un giorno molto triste, abbiamo perso una persona fantastica e un buon amico". Carlo Ancelotti dedica questo tweet a Ray Wilkins, suo vice ai tempi del Chelsea. "E' stato un piacere lavorare con te, le mie condoglianze per Jackie, Jade e Ross", ha aggiunto il tecnico italiano.