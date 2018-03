Riecco Dawson's Creek vent'anni dopo

Dopo 20 anni, riecco gli attori di Dawson's Creek, la serie tv cult per la generazione dei trentenni che nel 1998, quando andò in onda la prima puntata, erano poco più che adolescenti. L'impresa è quella della rivista statunitense "Entertainment Weekly", che ad aprile uscirà con 5 copertine diverse, dedicate ai protagonisti.

Sei stagioni (128 episodi) firmati Kevin Williamson costruiti intorno alle vicissitudini di Dawson Leery (James Van Der Beek), romantico ragazzo di Capeside, città immaginaria del Massachusetts, e a quelle dei suoi amici, Jen Lindley (Michelle Williams), Pacey Witter (Joshua Jackson) e soprattutto Joey Potter, tormentato amore di Dawson, interpretata da Katie Holmes. Sullo sfondo delle scene la baia di Wilmington in Carolina del Nord dove sono stati girati molti episodi (da qui il titolo "creek" che in inglese significa "insenatura"). Ci siamo visti in questi anni ma mai tutti insieme", racconta Katie Holmes diventata famosa prima per la storia con il compagno di set Joshua Jackson, poi per il matrimonio con Tom Cruise.