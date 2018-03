Mai così "royal", Meghan Markle conquista anche l'Irlanda del Nord

Deliziosa, impeccabile, affascinante Meghan Markle. La futura moglie del principe Harry d’Inghilterra ha conquistato anche l’Irlanda del Nord. L’ex attrice di Suites e Harry sono a Belfast per il loro primo viaggio insieme con il crisma dell’ufficialità royal. Nelle prime uscite con il futuro marito aveva infranto il protocollo con una linguaccia alla Einstein, mentre all’Eikon Centre dove ha assistito ad “Amazing the Space”, un programma che consente ai giovani irlandesi di diventare ambasciatori per la pace delle proprie comunità, si è comportata in perfetto stile british. Dai modi alla “Kate Middleton" all’oufit: cappotto beige firmato Mackage su gonna verde scuro e maglia crema della collezione Victoria Beckham. Completano l’abbigliamento un paio di décolleté Prada.



Intanto fervono i preparativi per le nozze dell’anno il prossimo 19 maggio. Sono 600 gli ospiti, fra cui figurano tre ex fidanzate di Harry, mentre la torta sarà preparata da una pasticciera californiana con sede a Londra. La “cake” nuziale sarà al limone e sambuco biologici con decorazione di fiori freschi. Per il royal wedding, Meghan avrebbe scelto di indossare la tiara che Lady D portava sul capo nel giorno delle nozze con Carlo. Subito dopo l’attesissimo sì, la sposa, che ha convinto Harry a smettere di fumare, vorrebbe avere il primo figlio.