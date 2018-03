Alla Camera senza cravatta, Giachetti triturato dai social

È l'unico, o quasi, senza cravatta, ma il primo a saltare all'occhio. Roberto Giachetti, vicepresidente anziano al quale spetta presiedere la prima seduta della nuova legislatura alla Camera finisce subito nel mirino dei social: il dem, ex candidato a sindaco di Roma, apre i lavori prendendo la parola in Aula con la camicia sbottonata e viene triturato sui social. L'assenza della cravatta viene commentata come una grave mancanza di rispetto nei confronti di cittadini e istituzioni. Eppure non è una novità: mai indossata e peraltro alla Camera. Anche per gli ospiti, inderogabile è la giacca, non la cravatta.