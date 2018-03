A Roma spuntano due murales: il bacio tra Salvini e Di Maio e la Meloni con un bimbo africano

Un murales che ritrae un bacio tra il leader della Lega Matteo Salvini e del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, è comparso in centro a Roma in via del Collegio Capranica, vicino a Montecitorio. L'immagine ricorda il ben più famoso "bacio fraterno" socialista tra Erich Honecker e Leonid Brezhnev nel 1979. A pochi passi inizia la XVIII legislatura della Repubblica italiana, e l'ipotesi di un governo Lega-M5S è sempre sul tavolo.

Un altro murales che raffigura Giorgia Meloni con in braccio un bimbo africano è comparso invece in Via dei Pianellari nei pressi del Senato, nel centro di Roma, poco distante da quello con il bacio tra Salvini e Di Maio.

A "taggare" i murales postando tutto su Instagram è stato Tvboy, artista di strada. Sul caso indagano i carabinieri.